Рубрика | газ, Др. страны

У Німеччині чекають обговорення з США скасування санкцій щодо Північного потоку-2

Обновлено: Апрель 08, 2021. Тэги: , ,

У Німеччині чекають обговорення з США скасування санкцій щодо Північного потоку-2

Переговори Європи з США щодо проекту «Північний потік-2″вітаються, мова повинна йти про припинення санкцій, заявив РІА Новини глава комітету Бундестагу ФРН з економіки та енергетики Клаус Ернст, коментуючи повідомлення про обговорення у Вашингтоні питання про призначення спецпосланця по дебатах навколо газопроводу.

Передає Прайм.

Білий дім обговорює призначення спецпосланця США, який очолив би переговори про припинення будівництва газопроводу «Північний потік 2″, повідомило раніше видання Politico з посиланням на офіційне джерело. Роль спецпосланця запропонована близькому раднику президента США Джо Байдена, екс-спецпосланцю Держдепу з міжнародних енергетичних питань Амосу Хохштейну, він поки не прийняв пропозицію.

«Переговори між Європою і США завжди вітаються… скоріше, мова повинна йти про припинення санкцій США проти проекту. Якщо США будуть дотримуватися своєї політики санкцій, ЄС повинен провести консультації щодо ефективних контрзаходів», — заявив Ернст.

Раніше Термінал писав, що Франція дискутує з Німеччиною в питаннях Північного потоку-2.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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