У Німеччині чекають обговорення з США скасування санкцій щодо Північного потоку-2

Переговори Європи з США щодо проекту «Північний потік-2″вітаються, мова повинна йти про припинення санкцій, заявив РІА Новини глава комітету Бундестагу ФРН з економіки та енергетики Клаус Ернст, коментуючи повідомлення про обговорення у Вашингтоні питання про призначення спецпосланця по дебатах навколо газопроводу.

Передає Прайм.

Білий дім обговорює призначення спецпосланця США, який очолив би переговори про припинення будівництва газопроводу «Північний потік 2″, повідомило раніше видання Politico з посиланням на офіційне джерело. Роль спецпосланця запропонована близькому раднику президента США Джо Байдена, екс-спецпосланцю Держдепу з міжнародних енергетичних питань Амосу Хохштейну, він поки не прийняв пропозицію.

«Переговори між Європою і США завжди вітаються… скоріше, мова повинна йти про припинення санкцій США проти проекту. Якщо США будуть дотримуватися своєї політики санкцій, ЄС повинен провести консультації щодо ефективних контрзаходів», — заявив Ернст.

Раніше Термінал писав, що Франція дискутує з Німеччиною в питаннях Північного потоку-2.