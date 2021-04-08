Укртелеком продаватиме електроенергію від постачальника YASNO

Тепер у Харківській, Черкаській та Запорізькій областях менеджери Укртелекому надаватимуть своїм бізнес-клієнтам консультаційні послуги з придбання електроенергії у постачальника YASNO.

Про це пише пресслужба компанії.

«Юридичні особи, які таким чином придбають електроенергію в YASNO, отримають спеціальну пропозицію* на високошвидкісний оптичний інтернет від Укртелекому. Крім того, протягом перших трьох місяців вони сплачуватимуть за електроенергію без нарахувань за послуги постачальника», — йдеться у повідомленні.

Співпраця Укртелекому та YASNO реалізується в межах партнерської програми, яку нещодавно запустив енергопостачальник.

«Використовуючи нові можливості ринку електроенергії, Укртелеком долучається до європейської практики – пропонувати послуги надійного електропостачальника своїм споживачам телекомунікаційних послуг. Особливість саме цієї ініціативи – робота з сегментом юридичних осіб, у чому ми маємо велику експертизу. Це прозора і вигідна співпраця двох компаній, яка дає споживачам додаткові переваги. Ми хочемо запропонувати нашим теперішнім та новим клієнтам вигідне комплексне рішення, що включає спеціальну пропозицію на телекомпослуги та постачання електроенергії»,– коментує в Укртелекомі директор з розвитку корпоративного сегмента Микола Давиденко.

«Термінал» писав, уряд встановив ціну продажу НАЕК «Енергоатом» електроенергії ДП «Гарантований покупець» в рамках спецобов’язків для забезпечення населення в розмірі 15коп/кВт-год, залишивши ціну для ПрАТ «Укргідроенерго» на колишньому рівні — 1коп/кВт-год.