Вітренко продовжує виконувати обов‘язки Міністра енергетики і готується до закордонного візиту

Сьогодні Юрій Вітренко повернувся до виконання обов‘язків Міністра енергетики після відрядження в Катар.
Про це написала пресслужба Міністерства в Фейсбуці.
«Наразі я продовжую виконувати обов‘язки Міністра енергетики й готуюся до поїздки у складі офіційної української делегації в рамках закордонного візиту Президента України, який заплановано на найближчі дні», — сказав в.о.міністра енергетики Юрій Вітренко.
Читайте в «Терміналі» також, голова Міненерго Юрій Вітренко задекларував 288,32 млн грн доходу у 2020 році. Згідно з його оприлюдненою декларацією про майно і доходи, основна сума отримана від НАК «Нафтогаз України», як заробітна плата в розмірі 284,63 млн грн.