2021-04-09: Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано

Обновлено: Апрель 09, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-04-09: Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у п’ятницю зранку під час торгів змінилися в ціні до 63,15 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:03, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,08%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 59,68 долара за барель, додавши 0,13 %.

Ціни на нафту змінювалися у п’ятницю за підтримки ослаблення долара, а інвестори зважили на зростання поставок і вплив пандемії COVID-19 на попит на паливо, пише Reuters.

Ціни на нафту змінюються незначно і різноспрямовано на торгах в п’ятницю на тлі неоднозначних сигналів для ринку, пише «Investing.com».

Зростання захворюваності COVID-19 і нові локдауни чинять тиск на ціни, в той час, як запаси нафти знижуються, відзначає головний аналітик по сировинному сектору Australia & New Zealand Banking Group Деніел Хайнс. Вартість червневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:25 МСК у п’ятницю становить $ 63,09 за барель, що на $ 0,11 (0,17%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти подорожчали на $ 0,04 (0,1%) — до $ 63,2 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становить $ 59,62 за барель, що на $ 0,02 (0,03%) вище рівня на закриття попередньої сесії. У четвер вартість цих контрактів опустилася на $ 0,17 (0,3%) — до $ 59,6 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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