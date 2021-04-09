2021-04-09: Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у п’ятницю зранку під час торгів змінилися в ціні до 63,15 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:03, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,08%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 59,68 долара за барель, додавши 0,13 %.

Ціни на нафту змінювалися у п’ятницю за підтримки ослаблення долара, а інвестори зважили на зростання поставок і вплив пандемії COVID-19 на попит на паливо, пише Reuters.

Ціни на нафту змінюються незначно і різноспрямовано на торгах в п’ятницю на тлі неоднозначних сигналів для ринку, пише «Investing.com».

Зростання захворюваності COVID-19 і нові локдауни чинять тиск на ціни, в той час, як запаси нафти знижуються, відзначає головний аналітик по сировинному сектору Australia & New Zealand Banking Group Деніел Хайнс. Вартість червневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:25 МСК у п’ятницю становить $ 63,09 за барель, що на $ 0,11 (0,17%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти подорожчали на $ 0,04 (0,1%) — до $ 63,2 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становить $ 59,62 за барель, що на $ 0,02 (0,03%) вище рівня на закриття попередньої сесії. У четвер вартість цих контрактів опустилася на $ 0,17 (0,3%) — до $ 59,6 за барель.