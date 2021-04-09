Донбасенерго розпочинає пусконалагоджувальні роботи на Слов’янській ТЕС

9 квітня 2021 р. на Слов’янській ТЕС розпочинаються пусконалагоджувальні роботи — завершальний етап комплексного ремонту, який виконувався на 7-му енергоблоці станції.

Протягом найближчого тижня на підготовчому етапі буде виконана комплексна перевірка всіх елементів електроустаткування, триває підготовка до тестових пусків, експлуатаційного режиму та комплексного тестування, пише пресслужба Донбасенерго.

Нагадаємо, причиною аварійного підвищення вібрації турбоустановки енергоблоку № 7, яке сталося 17 січня поточного року на СловТЕС, став обрив фрагмента бандажа замкового пакета робочих лопаток № 11 регулюючого ступеня циліндра високого тиску (ЦВТ) через ерозійно-абразивне зношування робочих лопаток у зоні їх спряження з бандажною полицею, на що вплинула наявність у цій зоні концентратора напруг.

У період виконання ремонтних робіт на 7-му енергоблоці було виконано розкриття циліндра високого тиску турбіни, на основі дефектації елементів циліндра проведено ремонт, заміну ротора високого тиску на резервний, заміну соплового апарата та діафрагм № 2−8.

Крім того, були розкриті циліндри низького тиску (ЦНТ), виконано ремонт вузлів і деталей проточної частини ЦНТ № 1, 2, 3, у тому числі діафрагми, напрямні лопатки діафрагм, робочі лопатки й бандажі всіх ступенів роторів низького тиску № 1, 2, 3 з піскоструменевим очищенням їх лопаткового апарата. Виконано заміну однієї обірваної із двох дефектних (пошкоджених поруч) робочих лопаток 43-го ступеня РНД-2.

«Термінал» писав, що 17 січня 2021 р. на енергоблоці № 7 Слов’янської ТЕС сталася відмова в роботі основного устаткування через зміну вібраційного стану турбіни, що призвело до відключення енергоблоку від мережі. У той же день в «Донбасенерго» був створений Антикризовий штаб з метою забезпечення функціонування компанії в умовах вимушеного простою та втрати значної частини доходу, а також термінової організації ремонтних робіт на енергоблоці № 7.

Уже наступного дня на СловТЕС працювала комісія із розслідування аварійної ситуації із залученням представника Державної інспекції енергетичного нагляду України.