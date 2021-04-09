ДТЕК Київські електромережі розпочав реконструкцію підстанції «Куренівська»

Обновлено: Апрель 09, 2021. Тэги: , , ,

ДТЕК Київські електромережі розпочав реконструкцію підстанції «Куренівська»

До кінця 2021 року ДТЕК Київські електромережі планує завершити реконструкцію високовольтної підстанції (ПС) 110/10 кВ «Куренівська».

Під час робіт на об’єкті демонтують два старих трансформатори, пише пресслужба компанії.

«Завдяки оновленню обладнання компанія підвищить якість та надійність електропостачання більш ніж для 2 тисяч багатоповерхових житлових будинків північної частини Києва», — йдеться у повідомленні.

Підстанція 110/10 кВ «Куренівська» знаходиться в Оболонському районі міста Києва. Вона забезпечує електроенергією 2100 житлових багатоповерхівок, 26 шкіл, 38 дитячих садків, 8 лікарень, велику кількість підприємств та установ, що знаходяться на вулицях Автозаводська, Вишгородська, Вітряні гори, Резервна, Сім’ї Кульженків, Лугова, Сошенко, Краснопільська, Кирилівська, Полкова, Тульчинська, Копилівська, Бережанська, Білицька, Сергія Данченко, Гомельська, Наталії Ужвій, Оболонському, Мінському проспектах та проспекті Героїв Сталінграда тощо.

«Термінал» також писав, «Укренерго» підписало контракт на реконструкцію підстанції «Дніпровська».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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