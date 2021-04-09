ДТЕК Київські електромережі розпочав реконструкцію підстанції «Куренівська»

До кінця 2021 року ДТЕК Київські електромережі планує завершити реконструкцію високовольтної підстанції (ПС) 110/10 кВ «Куренівська».
Під час робіт на об’єкті демонтують два старих трансформатори, пише пресслужба компанії.
«Завдяки оновленню обладнання компанія підвищить якість та надійність електропостачання більш ніж для 2 тисяч багатоповерхових житлових будинків північної частини Києва», — йдеться у повідомленні.
Підстанція 110/10 кВ «Куренівська» знаходиться в Оболонському районі міста Києва. Вона забезпечує електроенергією 2100 житлових багатоповерхівок, 26 шкіл, 38 дитячих садків, 8 лікарень, велику кількість підприємств та установ, що знаходяться на вулицях Автозаводська, Вишгородська, Вітряні гори, Резервна, Сім’ї Кульженків, Лугова, Сошенко, Краснопільська, Кирилівська, Полкова, Тульчинська, Копилівська, Бережанська, Білицька, Сергія Данченко, Гомельська, Наталії Ужвій, Оболонському, Мінському проспектах та проспекті Героїв Сталінграда тощо.
«Термінал» також писав, «Укренерго» підписало контракт на реконструкцію підстанції «Дніпровська».