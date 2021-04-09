Міненерго пропонує встановити нульову ставку екологічного податку

Міністерство енергетики України пропонує звільнити від оподаткування, зокрема – встановити нульову ставку екологічного податку, для установок, що використовують виключно біопаливо.

Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення нульової ставки податку за викиди двоокису вуглецю для установок, якими здійснюються такі викиди в результаті спалювання біопалива» оприлюднено на сайті відомства для громадського обговорення.

«Ухвалення законопроекту сприятиме збільшенню виробництва енергії з біопалива в Україні та подальшого переходу підприємств з викопних видів палива (вугілля, газу, торфу) на використання палива, яке виробляється з біологічно відновлюваних джерел органічного походження», – йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Законопроектом пропонується встановити нульову ставку екологічного податку для установок, які внесені до реєстру установок, що використовують виключно біопаливо. Це повинно стимулювати заміщення газу біопаливом.

Створення і ведення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива, буде здійснюватися Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження в порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Загалом, прийняття запропонованих змін сприятиме:

– створенню реєстру установок, що працюють виключно на біопаливі;

– забезпеченню виконання положень Енергетичної Стратегії, міжнародних зобов’язань;

– звільненню від оподаткування та створення умов для подальшого стимулювання виробництва енергії з біопалива;

– скороченню споживання імпортного газу і забезпечення незалежності населення від більш високих тарифів на опалення завдяки розвитку ринку біоенергетичних технологій і необхідної інфраструктури, що дозволяє в повній мірі використовувати потенціал місцевої біомаси;

– зменшенню собівартості виробленої енергії, що дозволить зменшити тариф для споживача (≈ на 10%);

– створенню нових робочих місць на суміжних ринках;

– надходженню до бюджетів усіх рівнів від збільшення виробництва енергії і від діяльності на суміжних ринках;

– залученню інвестицій в сферу використання біопалива;

– зниженню рівня викидів СО2 в атмосферу шляхом заміщення газового обладнання котельнями, які працюють на біопаливі.

Як відзначають в Міненергетики, існуючий підхід не відповідає міжнародній практиці.

Зараз підприємства та інші суб’єкти господарювання, які спалюють біопаливо на стаціонарних джерелах забруднення, так само платять податок за викиди двоокису вуглецю в розмірі 10 грн за тонну, які і інші суб’єкти господарювання, які спалюють інші енергоносії та здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

Такий стан речей не відповідає світовій практиці. Згідно Методології механізму чистого розвитку Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, біопаливо вважається СО2-нейтральним паливом, адже при його спалюванні двоокису вуглецю утворюється стільки, скільки було поглинуто рослинами під час росту.

У Міненерго підкреслили, що у всіх країнах-членах ЄС податки на викиди двоокису вуглецю при виробництві енергії також не застосовуються.