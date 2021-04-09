Міненерго пропонує встановити нульову ставку екологічного податку

Обновлено: Апрель 09, 2021. Тэги: , ,

Міненерго пропонує встановити нульову ставку екологічного податку

Міністерство енергетики України пропонує звільнити від оподаткування, зокрема – встановити нульову ставку екологічного податку, для установок, що використовують виключно біопаливо.

Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення нульової ставки податку за викиди двоокису вуглецю для установок, якими здійснюються такі викиди в результаті спалювання біопалива» оприлюднено на сайті відомства для громадського обговорення.

«Ухвалення законопроекту сприятиме збільшенню виробництва енергії з біопалива в Україні та подальшого переходу підприємств з викопних видів палива (вугілля, газу, торфу) на використання палива, яке виробляється з біологічно відновлюваних джерел органічного походження», – йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Законопроектом пропонується встановити нульову ставку екологічного податку для установок, які внесені до реєстру установок, що використовують виключно біопаливо. Це повинно стимулювати заміщення газу біопаливом.

Створення і ведення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива, буде здійснюватися Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження в порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Загалом, прийняття запропонованих змін сприятиме:

– створенню реєстру установок, що працюють виключно на біопаливі;
– забезпеченню виконання положень Енергетичної Стратегії, міжнародних зобов’язань;
– звільненню від оподаткування та створення умов для подальшого стимулювання виробництва енергії з біопалива;
– скороченню споживання імпортного газу і забезпечення незалежності населення від більш високих тарифів на опалення завдяки розвитку ринку біоенергетичних технологій і необхідної інфраструктури, що дозволяє в повній мірі використовувати потенціал місцевої біомаси;
– зменшенню собівартості виробленої енергії, що дозволить зменшити тариф для споживача (≈ на 10%);
– створенню нових робочих місць на суміжних ринках;
– надходженню до бюджетів усіх рівнів від збільшення виробництва енергії і від діяльності на суміжних ринках;
– залученню інвестицій в сферу використання біопалива;
– зниженню рівня викидів СО2 в атмосферу шляхом заміщення газового обладнання котельнями, які працюють на біопаливі.

Як відзначають в Міненергетики, існуючий підхід не відповідає міжнародній практиці.

Зараз підприємства та інші суб’єкти господарювання, які спалюють біопаливо на стаціонарних джерелах забруднення, так само платять податок за викиди двоокису вуглецю в розмірі 10 грн за тонну, які і інші суб’єкти господарювання, які спалюють інші енергоносії та здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

Такий стан речей не відповідає світовій практиці. Згідно Методології механізму чистого розвитку Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, біопаливо вважається СО2-нейтральним паливом, адже при його спалюванні двоокису вуглецю утворюється стільки, скільки було поглинуто рослинами під час росту.

У Міненерго підкреслили, що у всіх країнах-членах ЄС податки на викиди двоокису вуглецю при виробництві енергії також не застосовуються.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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