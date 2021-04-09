Україна в І кварталі зменшила експорт електроенергії в 4 рази, імпорт — на 40%

Обновлено: Апрель 09, 2021. Тэги: , ,

Україна в І кварталі зменшила експорт електроенергії в 4 рази, імпорт — на 40%

Україна в січні-березні 2021 року знизила експорт електроенергії в 3,9 раза (на 1 млрд 648,4 млн кВт-год) в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року – до 562,6 млн кВт-год.

Про це пише пресслужба Укренерго.

За розрахунками агентства «Інтерфакс-Україна», зокрема, постачання з «енергоострова Бурштинської ТЕС” у напрямку Угорщини, Словаччини та Румунії впали в чотири рази (на 1 млрд 217,4 млнКВт-год) – до 404,3 млн кВт-год.

Постачання електроенергії до Польщі знизилися у 2,9 раза (на 300,8 млн кВт-год) в порівнянні з першим кварталом минулого року – до 158,4 млн кВт-год.

Експорт електроенергії в Молдову в січні-березні не здійснювався, тоді за аналогічний період минулого року в цьому напрямку було поставлено 130,3 млн кВт-год.

В Білорусь і РФ поставки в січні-березні 2021 року, а також в аналогічний період 2020 року не проводилися.У березні 2021 року український експорт електроенергії склав 504,2 млн кВт-год, що на 34,8% менше, ніж роком раніше в той же період (773,6 млн кВт-год). У той же час Україна відновлює експортні поставки в порівнянні з показниками морозних січня і лютого цього року (51,9 млнкВт-год і 6,6 млн кВт-год).

Крім того, Україна в січні-березні 2021 року знизила імпорт електроенергії на 41,6% (на 647,1 млн кВт-год) в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 906,9 млн кВт-год. В т.ч. з Білорусі поставлено 503,5 млн кВт-год, Словаччини – 224,4 млн кВт-год, Росії – 100,6 млн кВт-год, Угорщини – 48,4 млн кВт-год, Румунії – 30 млн кВт-год.

В рамках технологічних перетоків, пов’язаних з паралельною роботою ОЕС України з енергосистемами суміжних країн та харчування тупикових районів, за три місяці з РФ імпортовано 15,57 млн ​​кВт-год електроенергії, з Білорусі – 029 млн кВт-год.

«Термінал» писав, компенсацію за невідпущену в результаті диспетчерського обмеження електроенергію з ВДЕ лише тим виробникам, які приєдналися до публічного договору на зменшення навантаження та підключені до Системи керування обмеженнями ВДЕ (СКО ВДЕ), а також виконали всі вимоги, щодо передачі телевимірів, подачі пропозицій на розвантаження тощо.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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