2021-04-12: Світові ціни на нафту в корекції

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у понеділок зранку під час торгів впали в ціні до 62,93 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:44, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,03%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 59,29 долара за барель, втративши 0,05%.

Нафта зазнала невеликих змін в ціні в понеділок на тлі надій, що попит на паливо в США зросте в міру наближення літнього сезону водіння, як і на прискорення вакцинації від COVID-19, хоча зростання кількості випадків захворювання в інших країнах стримує зростання цін, пише Reuters.

Ціни на нафту незначно знижуються, пише «Investing.com».

Оптимізм інвесторів з приводу прискорення вакцинації в Європі і відновлення економіки США наштовхується на стурбованість тим, що новий стрибок захворюваності коронавірусів може привести до різкого скорочення попиту на нафту, відзначає S & P Global Platts.

Вартість червневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:36 мск у понеділок становить $ 62,80 за барель, що на $ 0,15 (0,24%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в п’ятницю ці контракти подешевшали на $ 0,25 (0,4%) — до $ 62,95 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилася на $ 0,13 (0,22%) — до $ 59,19 за барель. У п’ятницю вартість цих контрактів опустилася на $ 0,27 (0,5%) — до $ 59,32 за барель. За підсумками минулого тижня Brent втратила в ціні 2,9%, WTI — 3,5%.