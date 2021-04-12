Центренерго стягнув у посередника на ринку вугілля через суд понад 500 млн грн пені

Господарський суд міста Києва задовольнив позов ПАТ «Центренерго» до ДП «Держвуглепостач».

Про це повідомляється в Єдиному держреєстрі судових рішень.

«Господарський суд міста Києва… розглянувши клопотання державного підприємства «Держвуглепостач» про витребування доказів у справі № 910/13278/20 за позовом публічного акціонерного товариства «Центренерго» до державного підприємства «Держвуглепостач» про стягнення 517 096 079,50 грн… Ухвалив: Клопотання державного підприємства «Держвуглепостач» про витребування доказів повернути заявнику без розгляду», — йдеться у повідомленні.

Господарський суд міста Києва задовольнив позов ПАТ «Центренерго» до ДП «Держвуглепостач»(у справі №910/13278/20) і вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 517 млн ​​грн пені, нарахованої у зв’язку з неналежним виконанням зобов’язань за договором поставки вугілля № 111/31 від 11.07.2019.

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