Енергоатом звертає увагу на значне завищення статистики обсягів споживання населенням електроенергії

Обновлено: Апрель 12, 2021. Тэги: , , ,

Енергоатом звертає увагу на значне завищення статистики обсягів споживання населенням електроенергії

Енергоатом неодноразово наголошував на проблемі завищення обсягів електричної енергії, необхідних постачальникам універсальних послуг (ПУП) для подальшого продажу населенню, в заявках ДП «Гарантований покупець». Адже така ситуація призводить до економічних збитків як для Енергоатома, так і для Гарантованого покупця, та до зловживань з боку інших учасників енергоринку.

Йдеться у заяві Енергоатома.

«Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 7 квітня 2021 року наклала штраф у розмірі 1,7 млн грн на АТ «Харківобленерго» за порушення ліцензійних умов господарської діяльності з розподілу електричної енергії. За даними регулятора, у жовтні 2020 року Харківобленерго нарахувало 19 домогосподарствам надлишкові обсяги споживання електроенергії – в обсязі 11,5 млн кВт-год.

Виходить, що кожне з таких домогосподарств споживало по 813,5 кВт-год кожної години протягом всієї доби кожного дня жовтня минулого року. Харківобленерго відобразило саме такі дані в комерційному обліку, а Харківенергозбут погодився із цими обсягами споживання, які є абсолютно нереалістичними, і відніс їх до категорії використання побутовими споживачами.

Саме такі, навмисно завищені, обсяги електроенергії за ціною 15 копійок за кВт-год Енергоатом поставив Гарантованому покупцю, який своєю чергою передав їх Харківенергозбуту. Це призвело до збитків НАЕК «Енергоатом» на суму понад 20 млн грн – лише стосовно 19 домогосподарств і лише у жовтні 2020 року. Зрозуміло, що надлишки вказаних обсягів електроенергії були використані не для населення, а перепродані для комерційного використання за значно вищою ціною», — наголошує Енергоатом.

ДП «НАЕК «Енергоатом» вважає цю ситуацію неприпустимою, оскільки у підсумку її наслідком є недоотримання Державним бюджетом України значної частини коштів. Компанія поінформує правоохоронні органи про факти значного завищення статистики обсягів споживання населенням електроенергії у визначеному законодавством України порядку.

Енергоатом звертається також до НКРЕКП та ДП «Гарантований покупець» із закликом консолідувати зусилля задля виявлення аналогічних випадків у інших регіонах України, встановити реальні обсяги споживання електроенергії населенням та застосовувати покарання за зловживання суб’єктами ринку з метою запобігання таким зловживанням у майбутньому.

Читайте у Терміналі: Енергоатом покращив фінансовий результат діяльності завдяки новой стратегії продажів електроенергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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