Енергоатом звертає увагу на значне завищення статистики обсягів споживання населенням електроенергії

Енергоатом неодноразово наголошував на проблемі завищення обсягів електричної енергії, необхідних постачальникам універсальних послуг (ПУП) для подальшого продажу населенню, в заявках ДП «Гарантований покупець». Адже така ситуація призводить до економічних збитків як для Енергоатома, так і для Гарантованого покупця, та до зловживань з боку інших учасників енергоринку.

Йдеться у заяві Енергоатома.

«Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 7 квітня 2021 року наклала штраф у розмірі 1,7 млн грн на АТ «Харківобленерго» за порушення ліцензійних умов господарської діяльності з розподілу електричної енергії. За даними регулятора, у жовтні 2020 року Харківобленерго нарахувало 19 домогосподарствам надлишкові обсяги споживання електроенергії – в обсязі 11,5 млн кВт-год.

Виходить, що кожне з таких домогосподарств споживало по 813,5 кВт-год кожної години протягом всієї доби кожного дня жовтня минулого року. Харківобленерго відобразило саме такі дані в комерційному обліку, а Харківенергозбут погодився із цими обсягами споживання, які є абсолютно нереалістичними, і відніс їх до категорії використання побутовими споживачами.

Саме такі, навмисно завищені, обсяги електроенергії за ціною 15 копійок за кВт-год Енергоатом поставив Гарантованому покупцю, який своєю чергою передав їх Харківенергозбуту. Це призвело до збитків НАЕК «Енергоатом» на суму понад 20 млн грн – лише стосовно 19 домогосподарств і лише у жовтні 2020 року. Зрозуміло, що надлишки вказаних обсягів електроенергії були використані не для населення, а перепродані для комерційного використання за значно вищою ціною», — наголошує Енергоатом.

ДП «НАЕК «Енергоатом» вважає цю ситуацію неприпустимою, оскільки у підсумку її наслідком є недоотримання Державним бюджетом України значної частини коштів. Компанія поінформує правоохоронні органи про факти значного завищення статистики обсягів споживання населенням електроенергії у визначеному законодавством України порядку.

Енергоатом звертається також до НКРЕКП та ДП «Гарантований покупець» із закликом консолідувати зусилля задля виявлення аналогічних випадків у інших регіонах України, встановити реальні обсяги споживання електроенергії населенням та застосовувати покарання за зловживання суб’єктами ринку з метою запобігання таким зловживанням у майбутньому.

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