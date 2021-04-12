Енергокомітет Ради рекомендував ухвалити законопроєкт про сертифікацію Укренерго

Обновлено: Апрель 12, 2021. Тэги: , ,

Енергокомітет Ради рекомендував ухвалити законопроєкт про сертифікацію Укренерго

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на своєму засіданні 9 квітня розглянув  законопро’кт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі, №3364-1-д.

Про це повідомляє газета «Голос України».

Голова Комітету Андрій Герус зазначив, що однією зі стратегічних цілей є синхронізація з європейськими ринками та запровадження в Україні європейських правил роботи.

«Один зі шляхів її досягнення — приєднання України до європейської енергетичної системи шляхом синхронізації. Важливою умовою цього є сертифікація  НЕК  «Укренерго», яку проводить Енергетичне Співтовариство. Така сертифікація планується на 2023 рік», — сказав Герус.

Законопроєкт № 3364-1-д розроблено з метою здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії відповідно до вимог Третього енергопакета ЄС. Його основним завданням є законодавче врегулювання питання сертифікації оператора системи передачі електричної енергії за моделлю відокремлення ISO, яка передбачає, що оператор системи користується майном, яке забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні та міждержавні електричні мережі праві господарського відання, при цьому, зазначене майно залишається у власності держави та врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії.

За результатами розгляду Комітет рекомендує Верховній Раді внести до  порядку денного, прийняти в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо сертифікації оператора системи передачі. За словами Голови Комітету Андрія Геруса,  законопроєкт може бути розглянутий на наступному тижні.

Читайте в «Терміналі» також, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та житлово-комунальних послуг (НКРЕКП), має намір затвердити інвестпрограму НЕК «Укренерго» на 2021 рік у розмірі 4,329 млрд грн, що на 40% більше інвестування у 2020 році (3,12 млрд грн).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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