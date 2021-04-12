Енергокомітет Ради рекомендував ухвалити законопроєкт про сертифікацію Укренерго

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на своєму засіданні 9 квітня розглянув законопро’кт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі, №3364-1-д.



Про це повідомляє газета «Голос України».

Голова Комітету Андрій Герус зазначив, що однією зі стратегічних цілей є синхронізація з європейськими ринками та запровадження в Україні європейських правил роботи.

«Один зі шляхів її досягнення — приєднання України до європейської енергетичної системи шляхом синхронізації. Важливою умовою цього є сертифікація НЕК «Укренерго», яку проводить Енергетичне Співтовариство. Така сертифікація планується на 2023 рік», — сказав Герус.

Законопроєкт № 3364-1-д розроблено з метою здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії відповідно до вимог Третього енергопакета ЄС. Його основним завданням є законодавче врегулювання питання сертифікації оператора системи передачі електричної енергії за моделлю відокремлення ISO, яка передбачає, що оператор системи користується майном, яке забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні та міждержавні електричні мережі праві господарського відання, при цьому, зазначене майно залишається у власності держави та врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії.

За результатами розгляду Комітет рекомендує Верховній Раді внести до порядку денного, прийняти в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо сертифікації оператора системи передачі. За словами Голови Комітету Андрія Геруса, законопроєкт може бути розглянутий на наступному тижні.

Читайте в «Терміналі» також, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та житлово-комунальних послуг (НКРЕКП), має намір затвердити інвестпрограму НЕК «Укренерго» на 2021 рік у розмірі 4,329 млрд грн, що на 40% більше інвестування у 2020 році (3,12 млрд грн).