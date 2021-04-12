ОГТСУ: Облгази несанкціоновано відібрали більше 1 млрд куб. м газу

Обновлено: Апрель 12, 2021. Тэги: , ,

ОГТСУ: Облгази несанкціоновано відібрали більше 1 млрд куб. м газу

За оперативними даними у  I кварталі 2021 року Оператори ГРМ (обл- та міськгази) несанкціоновано відібрали з системи магістральних газогонів майже 1,1 млрд куб. м газу для власних виробничо-технологічних витрат (ВТВ).

Це в три рази більше, ніж за весь 2020 рік, пише пресслужба ОГТСУ.

У січні облгази відібрали з ГТС 38 млн куб. м газу, у лютому – 380 млн куб. м, у березні – 675 млн куб. м.  Немає жодного логічного пояснення, яке б могло з технічної точки зори пояснити, чому втрати в розподільних мережах облгазів зросли майже у 20 разів за останні місяці опалювального сезону.

«Наразі сума нарахувань до сплати та боргів за відібраний газ облгазів сягають понад 10 млрд грн.  Для порівняння: чистий прибуток Оператора ГТС України у 2020 році склав 20,4 млрд грн. Тобто половину прибутку, який отримав ОГТСУ від міжнародних операцій та транзиту, наразі «вимивають» у вигляді несанкціонованих відборів облгази, що негативно позначається на ліквідності компанії», – сказав гендиректор ОГТCУ Сергій Макогон.

За законодавством облгази мають самостійно врегульовувати небаланси та закуповувати газ для своїх виробничо-технологічних витрат. Наразі сума, яку облгази мають сплатити ОГТСУ за відібраний газ, складає близько 10 млрд грн. З цих коштів 3,5 млрд грн – це протермінована заборгованість, а 6,5 млрд грн – нарахування до сплати. Нагадаємо, що згідно з Постановою №235 від 17.02.2021 р., яку НКРЕКП прийняла на доручення Уряду, учасники ринку природного газу отримали на період лютого-березня 2021 року відстрочку платежів за утворені негативні небаланси до 90 днів (раніше цей період складав до 20 днів).

«Ситуація з відборами цього опалювального сезону продемонструвала три очевидні речі. По-перше, сьогодні на державному рівні не існує дієвого механізму, який би зобов’язував облгази вчасно розраховуватися за послуги балансування та зупиняв практику відборів державного газу з ГТС. По-друге, відсутність прозорих механізмів контролю призводить до мільярдних боргів перед ОГТСУ, а також ситуацій, коли втрати газу у мережах облгазів вище, аніж споживання газу населенням, як сталося минулого місяця. По-третє, допоки не буде прийнятий закон про розподільчі рахунки (№3800) у облгазів не буде стимулу врегульовувати свої негативні небаланси», – сказав Сергій Макогон.

«Термінал» писав, у I кварталі 2021 року обсяги транспортування газу з ЄС в Україну склали 476 млн куб. м. Це на 83% менше ніж за аналогічний період 2020 року.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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