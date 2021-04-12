$

Прибалтика провела випробування вимкнення імпорту електроенергії з Росії

Обновлено: Апрель 12, 2021. Тэги: , ,

Прибалтика провела випробування вимкнення імпорту електроенергії з Росії

Латвія без пояснення причин припинила комерційний імпорт електроенергії з РФ на два дні, 8 і 11 квітня, коли проводилося тестове відключення ЛЕП між Білоруссю і Литвою.

Передає Комерсант.

У підсумку енергоцени в європейській частині РФ і на Уралі падали на 1-3%. У Литві ж спотові ціни, навпаки, зросли на 8,5% через збільшення поставок зі Швеції та Польщі.

Найбільший вплив зафіксовано в Калузькій і Брянській областях, де ціни знизилися на 36 руб.за 1 МВт•год. У неділю, 11 квітня, вплив був ще істотнішим через більш низький попит у вихідний день. Ціна РСВ в першій ціновій зоні впала на 35 руб., до 1,23 тис. руб. за 1 МВт•год, а в Брянській і Смоленській областях — на 71 руб. і на 68 руб. за 1 МВт•год відповідно.

8 квітня Литва для компенсації імпорту з Білорусії і Росії підвищила закупівлі з Польщі (3,5 ГВт•год) і Швеції (3,3 ГВт•год). У підсумку спотові ціни в Литві підвищилися на €4 за 1 МВт•год, досягнувши €51 за 1МВт•год, відзначають аналітики «СКМ Маркет Предиктор». 11 квітня спотова ціна в Литві становила близько €40.

Раніше Термінал писав, що інтеграція української енергосистеми з ENTSO-E можлива у 2023 році.

 

Автор:

(Всего статей: 17915)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: