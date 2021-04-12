Прибалтика провела випробування вимкнення імпорту електроенергії з Росії

Латвія без пояснення причин припинила комерційний імпорт електроенергії з РФ на два дні, 8 і 11 квітня, коли проводилося тестове відключення ЛЕП між Білоруссю і Литвою.

Передає Комерсант.

У підсумку енергоцени в європейській частині РФ і на Уралі падали на 1-3%. У Литві ж спотові ціни, навпаки, зросли на 8,5% через збільшення поставок зі Швеції та Польщі.

Найбільший вплив зафіксовано в Калузькій і Брянській областях, де ціни знизилися на 36 руб.за 1 МВт•год. У неділю, 11 квітня, вплив був ще істотнішим через більш низький попит у вихідний день. Ціна РСВ в першій ціновій зоні впала на 35 руб., до 1,23 тис. руб. за 1 МВт•год, а в Брянській і Смоленській областях — на 71 руб. і на 68 руб. за 1 МВт•год відповідно.

8 квітня Литва для компенсації імпорту з Білорусії і Росії підвищила закупівлі з Польщі (3,5 ГВт•год) і Швеції (3,3 ГВт•год). У підсумку спотові ціни в Литві підвищилися на €4 за 1 МВт•год, досягнувши €51 за 1МВт•год, відзначають аналітики «СКМ Маркет Предиктор». 11 квітня спотова ціна в Литві становила близько €40.

Раніше Термінал писав, що інтеграція української енергосистеми з ENTSO-E можлива у 2023 році.