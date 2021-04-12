Справу «Роттердам+» закрили втретє — НАБУ

Національне антикорупційне бюро України заявляє, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко втретє закрив справу «Роттердам+».



Про це повідомляється на сторінці НАБУ у Фейсбуці.

«НАБУ оскаржить і це рішення про закриття справи прокурору вищого рівня, а також вчергове звернеться до Генерального прокурора задля зміни старшого групи прокурорів, який вдається до будь-яких дій, аби запобігти скеруванню справи до ВАКС», — йдеться у повідомленні.

Національне бюро закликало Ірину Венедиктову розглянути це питання і замінити Віталія Пономаренка.

«Сукупність зібраних доказів у провадженні, на переконання НАБУ, є достатньою для того, щоб саме суд визначив обґрунтованість звинувачень у завданні державним та громадським інтересам багатомільярдних збитків у зв’язку з прийняттям та застосуванням формули «Роттердам+». Про це ж свідчать, в тому числі рішення про скасування постанов Пономаренка про закриття кримінального провадження у зв’язку з їх незаконністю та необґрунтованістю», — пише пресслужба.

«Термінал» писав, досудове розслідування не виявило жодних збитків від дії формули “Роттердам+”. Про це сказав старший прокурор групи прокурорів САП Віталій Пономаренко під час виступу в комітеті Верховної ради з питань антикорупційної політики.