Визначились потенційні управителі нафтопродуктопроводом «Самара – Західний напрямок»

Агентство з розшуку та менеджменту активів завершило прийом документів від учасників конкурсу з відбору управителя для частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок».

Інформує АРМА.

Документи для участі в конкурсі надійшли від двох українських компаній. Їх дані АРМА поки не оприлюднила.

Наразі АРМА аналізує значний обсяг документів від потенційних управителів, оцінюючи коректність оформлення документів, відповідність учасників кваліфікаційним критеріям, економічні пропозиції компаній, а також їх досвід та ділову репутацію на ринку.

Інформація про результати конкурсу буде додатково оприлюднена на офіційному вебсайті АРМА.

Раніше Термінал писав, що Нафтогаз планує взяти участь у конкурсі щодо нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок».