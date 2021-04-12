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Запаси газу в сховищах з початку опалювального сезону скоротилися майже в 2 рази

Обновлено: Апрель 12, 2021. Тэги: , ,

Запаси газу в сховищах з початку опалювального сезону скоротилися майже в 2 рази

Україна з 19 жовтня 2020 року по 11 квітня 2021 року знизила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) в 1,8 раза (на 12,85 млрд куб. м) – до 15,56 млрд куб. м.

Про це свідчать оперативні дані АТ «Укртрансгаз».

У жовтні відбір зі сховищ склав 0,2 млрд куб. м, в листопаді – 1,8 млрд куб. м, в грудні – 2,8 млрд куб. м, в січні – 2,6 млрд куб. м, в лютому – 2,9 млрд куб. м, в березні – 2,2 млрд куб. м, 1-11 квітня – 0,4 млрд куб. м.

Відбір газу 11 квітня цього року здійснювався тільки з чотирьох газосховищ України, піднято – 32,42 млн куб. м. У 2020 році в цей день в ПСГ було навпаки закачано 33,84 млн куб. м газу.

Читайте також в «Терміналі», НАК «Нафтогаз України» завершила розробку ринкового рішення – річного тарифу для населення на газ, та готова запропонувати його з 1 травня.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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