Запаси газу в сховищах з початку опалювального сезону скоротилися майже в 2 рази

Україна з 19 жовтня 2020 року по 11 квітня 2021 року знизила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) в 1,8 раза (на 12,85 млрд куб. м) – до 15,56 млрд куб. м.

Про це свідчать оперативні дані АТ «Укртрансгаз».

У жовтні відбір зі сховищ склав 0,2 млрд куб. м, в листопаді – 1,8 млрд куб. м, в грудні – 2,8 млрд куб. м, в січні – 2,6 млрд куб. м, в лютому – 2,9 млрд куб. м, в березні – 2,2 млрд куб. м, 1-11 квітня – 0,4 млрд куб. м.

Відбір газу 11 квітня цього року здійснювався тільки з чотирьох газосховищ України, піднято – 32,42 млн куб. м. У 2020 році в цей день в ПСГ було навпаки закачано 33,84 млн куб. м газу.

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