2021-04-13: Світові ціни на нафту в постійній корекці

Котирування ф’ючерсів на нафту WTI зросли в ході азійських торгів у вівторок.

Про це пише видання «Investing.com».

На Нью-Йоркській товарній біржі ф’ючерси на нафту WTI з поставкою в травні торгуються за ціною $60,04 за барель, на момент написання даного коментаря піднявшись на 0,57%.

На момент написання матеріалу нафту WTI знайшла підтримку на рівні $58,74.

Ф’ючерс на індекс USD, що показує відношення долара США до кошика із шести основних валют, виріс на 0,10% і торгується на позначці $92,233.

Що стосується інших товарів, що торгуються на ICE, ф’ючерс на нафту Brent з поставкою в червні виріс на 0,57%, досягнувши позначки $63,64 за барель, а різниця в ціні між контрактами на нафту Brent і нафту WTI склала $3,60 дол. за барель.