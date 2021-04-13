Біометан може забезпечити чверть потреби в газі – Макогон

Україна може виробляти 25% поточного річного споживання газу або 7,8 мільярда кубометрів біометану в рік.

Про це сказав генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон для ЕП.

«В Україні побудовано тільки 20 біогазових комплексів, і жоден з них не виробляє біометан для подачі до газових мереж. За оцінками біоенергетичної асоціації України (UABIO), загальний обсяг виробництва біометану в Україні може становити 7,8 млрд куб. м або 25% від поточного споживання природного газу. Український біометан має значний експортний потенціал, адже попит на біометан в ЄС вже існує», – написав Макогон.

Серед переваг біометану глава ОГТСУ назвав його екологічність.

Макогон зазначає, що біометан може зіграти значну роль в майбутньому енергобалансі України, оскільки, не відрізняючись за своїми властивостями від природного газу, не вимагає значних інвестицій в трансформацію енергетичної інфраструктури.

«Термінал» писав, Агроіндустріальний холдинг «Миронівський хлібопродукт» та Біоенергетична асоціація України провели перший етап спільного лабораторного дослідження оцінки потенціалу виходу біогазу з різних видів біомаси.

