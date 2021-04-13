Біометан може забезпечити чверть потреби в газі – Макогон

Обновлено: Апрель 13, 2021. Тэги: , ,

Біометан може забезпечити чверть потреби в газі – Макогон

Україна може виробляти  25% поточного річного споживання газу або  7,8 мільярда кубометрів біометану в рік.

Про це сказав генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон для ЕП.

«В Україні побудовано тільки 20 біогазових комплексів, і жоден з них не виробляє біометан для подачі до газових мереж. За оцінками біоенергетичної асоціації України (UABIO), загальний обсяг виробництва біометану в Україні може становити 7,8 млрд куб. м або 25% від поточного споживання природного газу. Український біометан має значний експортний потенціал, адже попит на біометан в ЄС вже існує», – написав Макогон.

Серед переваг біометану глава ОГТСУ назвав його екологічність.

Макогон зазначає, що біометан може зіграти значну роль в майбутньому енергобалансі України, оскільки, не відрізняючись за своїми властивостями від природного газу, не вимагає значних інвестицій в трансформацію енергетичної інфраструктури.

«Термінал» писав, Агроіндустріальний холдинг «Миронівський хлібопродукт» та Біоенергетична асоціація України провели перший етап спільного лабораторного дослідження оцінки потенціалу виходу біогазу з різних видів біомаси.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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