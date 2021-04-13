Енергоатом: На АЕС впроваджують системи моніторингу перехідних режимів до ENTSO-Е

Обновлено: Апрель 13, 2021. Тэги: , ,

Енергоатом: На АЕС впроваджують системи моніторингу перехідних режимів до ENTSO-Е

Задля інтеграції Об’єднаної енергосистеми України (ОЕС) із загальноєвропейською мережею системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-Е), на українських атомних станціях впроваджують системи моніторингу перехідних режимів.

Про це пише пресслужба Енергоатома.

Ці високоточні засоби вимірювань із точністю до однієї мікросекунди збиратимуть необхідну інформацію та передаватимуть її до Об’єднаної енергосистеми для централізованого контролю перетоків потужності, визначення місця пошкодження, аналізу коливань й асинхронних режимів у ОЕС тощо.

Зараз їх впроваджують на Рівненській АЕС. Передбачене встановлення шести панелей збору інформації на релейних щитах енергоблоків і відкритих розподільчих пристроїв (ВРП), а також однієї комунікаційної панелі.

Обладнання планують встановити та ввести в експлуатацію упродовж року. Його подальша експлуатація здійснюватиметься на автоматизованому робочому місці на ВРП-330 кВ, а обслуговування проводитиме дільниця з ремонту релейного захисту й автоматики електричного цеху АЕС.

Нагадаємо, Європейська мережа системних операторів передачі електроенергії об’єднує 43 оператори у 36 країнах континенту. Українська енергосистема має стати частиною європейської у 2023 році. Основні інтеграційні етапи – переоснащення мережі, налагодження диспетчеризації, удосконалення резерву генерації та її автоматичного контролю.

Читайте в «Терміналі» також, енергоблок №3 Запорізької АЕС відключено від енергосистеми й виведено в середній планово-попереджувальний ремонт.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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