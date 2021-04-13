Енергоатом: На АЕС впроваджують системи моніторингу перехідних режимів до ENTSO-Е

Задля інтеграції Об’єднаної енергосистеми України (ОЕС) із загальноєвропейською мережею системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-Е), на українських атомних станціях впроваджують системи моніторингу перехідних режимів.

Про це пише пресслужба Енергоатома.

Ці високоточні засоби вимірювань із точністю до однієї мікросекунди збиратимуть необхідну інформацію та передаватимуть її до Об’єднаної енергосистеми для централізованого контролю перетоків потужності, визначення місця пошкодження, аналізу коливань й асинхронних режимів у ОЕС тощо.

Зараз їх впроваджують на Рівненській АЕС. Передбачене встановлення шести панелей збору інформації на релейних щитах енергоблоків і відкритих розподільчих пристроїв (ВРП), а також однієї комунікаційної панелі.

Обладнання планують встановити та ввести в експлуатацію упродовж року. Його подальша експлуатація здійснюватиметься на автоматизованому робочому місці на ВРП-330 кВ, а обслуговування проводитиме дільниця з ремонту релейного захисту й автоматики електричного цеху АЕС.

Нагадаємо, Європейська мережа системних операторів передачі електроенергії об’єднує 43 оператори у 36 країнах континенту. Українська енергосистема має стати частиною європейської у 2023 році. Основні інтеграційні етапи – переоснащення мережі, налагодження диспетчеризації, удосконалення резерву генерації та її автоматичного контролю.

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