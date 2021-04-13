Рада збереться для зниження тарифів на е/е для населення

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про позачергове засідання парламенту 13 квітня, в ході якого планується розглянути низку «невідкладних заходів», які стосуються «скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв», врегулювання окремих проблемних питань у сфері житлово-комунальних послуг, зниження цін на електроенергію тощо.
Про це повідомляє сайт Верховної Ради.
Засідання скликаються на вимогу 153 нардепів.
Парламентарії планують розглянути наступні питання:
– проєкт постанови про прийняття невідкладних заходів, спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год (рег. № 4590 від 14 січня 2021)
– проєкт постанови про звернення до Кабінету міністрів України про скасування «необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв» і введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії (рег. № 4609, від 18 січня 2021)
– проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів (реєстр. № 4576, від 6 січня 2021)
– проєкт постанови Верховної Ради про звернення до Кабінету міністрів щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію і тарифів на послуги розподілу природного газу (реєстр. № 4587, від 13 січня 2021).
Початок засідання заплановано на 16:00.