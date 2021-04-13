Рада збереться для зниження тарифів на е/е для населення

Обновлено: Апрель 13, 2021.

Рада збереться для зниження тарифів на е/е для населення

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про позачергове засідання парламенту 13 квітня, в ході якого планується розглянути низку «невідкладних заходів», які стосуються «скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв», врегулювання окремих проблемних питань у сфері житлово-комунальних послуг, зниження цін на електроенергію тощо.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

Засідання скликаються на вимогу 153 нардепів.

Парламентарії планують розглянути наступні питання:

– проєкт постанови про прийняття невідкладних заходів, спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год (рег. № 4590 від 14 січня 2021)
– проєкт постанови про звернення до Кабінету міністрів України про скасування «необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв» і введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії (рег. № 4609, від 18 січня 2021)
– проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів (реєстр. № 4576, від 6 січня 2021)
– проєкт постанови Верховної Ради про звернення до Кабінету міністрів щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію і тарифів на послуги розподілу природного газу (реєстр. № 4587, від 13 січня 2021).

Початок засідання заплановано на 16:00.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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