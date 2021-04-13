У Києві відключили централізоване опалення у понад 60% житлових будинків

У Києві триває відключення тепла.
Станом на 13 квітня від централізованого опалення уже відключили 62% (понад 6 тис.) житлових будинків, 75% навчальних закладів та 18% лікарень. Про це повідомляє КП «Київтеплоенерго».
Об’єкти соціальної інфраструктури (лікарні, школи, дитсадки) відключаються від подачі тепла за індивідуальними заявками керівників закладів.
«Київтеплоенерго» розпочало відключати опалення у столичних багатоповерхівках із 12 квітня. Припинення подачі теплоносія відбувається поступово через розгалуженість системи тепломереж. Її загальна протяжність – понад 2,7 тис. км. Для повного згортання системи теплопостачання необхідно близько 5-ти днів.
Нагадаємо, рішення про завершення опалювального сезону приймається місцевою владою з урахуванням середньодобової температури – протягом трьох діб вона має бути вищою +8 градусів за Цельсієм.
Раніше «Термінал» писав, КМДА планує ще продовжити опалювальний сезон.