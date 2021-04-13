Верховна Рада не підтримала постанову про повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення

Верховна Рада відхилила постанову, що містила рекомендацію Кабінету Міністрів повернути тариф на електроенергію на рівні 0,9 грн за кВт·год, а також поновити пільгові 100 кВт·год, у межах яких застосовуватиметься цей тариф.

Передає Укрінформ.

За відповідну постанову №4590 «Про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт·год» проголосували 174 народних депутатів із необхідних 226-ти.

Згідно з проєктом постанови, уряду пропонувалося внести зміни до фіксованих цін на електричну енергію для побутових споживачів в частині встановлення тарифу на електроенергію населенню за обсяг, спожитий до 100 кВт·год електроенергії на місяць (включно), в розмірі 0,90 грн за 1 кВт·год (з податком на додану вартість). Це стосується, зокрема, громадян, які проживають у житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами, та у сільській місцевості.

Раніше Термінал писав, що Енергоатом звертає увагу на значне завищення статистики обсягів споживання населенням електроенергії.