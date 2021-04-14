2021-04-14: Ціни на чорне золото на світових ринках коливаються

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у середу зранку під час торгів змінилися в ціні до 64,13 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:24, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,72%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 60,63 долара за барель, додавши 0,75%.

У середу ціни на нафту виросли після того, як галузеві дані показали, що запаси нафти в США скоротилися більше, ніж очікувалося, а ОПЕК підвищила прогноз щодо попиту на нафту, однак зростання було обмежене побоюваннями з приводу коронавірусу і збільшенням поставок енергоресурсів, пише Reuters.

Як пише «Investing.com», вартість червневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:19 мск в середу становить $ 64,13 за барель, що на $ 0,46 (0,72%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $ 0,39 (0,6%) — до $ 63,67 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу зросла на $ 0,45 (0,75%) $ 60,63 за барель. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,48 (0,8%) — до $ 60,18 за барель.