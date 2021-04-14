2021-04-14: Ціни на чорне золото на світових ринках коливаються

Обновлено: Апрель 14, 2021. Тэги:

2021-04-14: Ціни на чорне золото на світових ринках коливаються

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у середу зранку під час торгів змінилися в ціні до 64,13 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:24, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,72%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 60,63 долара за барель, додавши 0,75%.

У середу ціни на нафту виросли після того, як галузеві дані показали, що запаси нафти в США скоротилися більше, ніж очікувалося, а ОПЕК підвищила прогноз щодо попиту на нафту, однак зростання було обмежене побоюваннями з приводу коронавірусу і збільшенням поставок енергоресурсів, пише Reuters.

Як пише «Investing.com», вартість червневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:19 мск в середу становить $ 64,13 за барель, що на $ 0,46 (0,72%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $ 0,39 (0,6%) — до $ 63,67 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу зросла на $ 0,45 (0,75%) $ 60,63 за барель. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,48 (0,8%) — до $ 60,18 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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