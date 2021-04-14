ГК «Нафтогаз України» звернулася до АМКУ та правоохоронних органів щодо роботи на ринку газу компанії зі схожею назвою

Обновлено: Апрель 14, 2021. Тэги: ,

ГК «Нафтогаз України» звернулася до АМКУ та правоохоронних органів щодо роботи на ринку газу компанії зі схожею назвою

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (ГК «Нафтогаз України») звертає увагу клієнтів, що не має жодного відношення до діяльності компанії ТОВ «Нафтогаз Постачання».

Повідомляє Нафтогаз.

ТОВ «Нафтогаз Постачання» є приватною компанією, створеною наприкінці 2020 року. Хоча компанія зареєстрована у Києві, обслуговує вона переважно клієнтів у Кременці Тернопільської області. При цьому, ціни на газ від цього постачальника вищі за ціни ГК «Нафтогаз України», зокрема у квітні – на 15%.

Спілкування представників ГК «Нафтогаз України» з клієнтами у місті Кременець та їхні свідчення підтверджують: схожість назв спричиняє плутанину двох різних компаній.

ГК «Нафтогаз України» висловлює побоювання щодо можливих маніпуляцій під час підключення клієнтів. З цієї причини компанія звернулася до Антимонопольного комітету України та правоохоронних органів щодо порушення прав інтелектуальної власності, а саме неправомірного та безпідставного використання торговельної марки, яка належить ТОВ «Газопостачальній компанії «Нафтогаз України».

ГК «Нафтогаз України» звертає увагу клієнтів і просить бути уважними, приєднуючись до ринкового постачальника.

Раніше Термінал писав, що заборгованість за газ перед Нафтогазом більше 93 млрд гривень.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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