ГК «Нафтогаз України» звернулася до АМКУ та правоохоронних органів щодо роботи на ринку газу компанії зі схожею назвою

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (ГК «Нафтогаз України») звертає увагу клієнтів, що не має жодного відношення до діяльності компанії ТОВ «Нафтогаз Постачання».

Повідомляє Нафтогаз.

ТОВ «Нафтогаз Постачання» є приватною компанією, створеною наприкінці 2020 року. Хоча компанія зареєстрована у Києві, обслуговує вона переважно клієнтів у Кременці Тернопільської області. При цьому, ціни на газ від цього постачальника вищі за ціни ГК «Нафтогаз України», зокрема у квітні – на 15%.

Спілкування представників ГК «Нафтогаз України» з клієнтами у місті Кременець та їхні свідчення підтверджують: схожість назв спричиняє плутанину двох різних компаній.

ГК «Нафтогаз України» висловлює побоювання щодо можливих маніпуляцій під час підключення клієнтів. З цієї причини компанія звернулася до Антимонопольного комітету України та правоохоронних органів щодо порушення прав інтелектуальної власності, а саме неправомірного та безпідставного використання торговельної марки, яка належить ТОВ «Газопостачальній компанії «Нафтогаз України».

ГК «Нафтогаз України» звертає увагу клієнтів і просить бути уважними, приєднуючись до ринкового постачальника.

Раніше Термінал писав, що заборгованість за газ перед Нафтогазом більше 93 млрд гривень.