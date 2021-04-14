УЕБ: Енергоатом продав на біржі всю нічну електроенергію на травень

Енергоатом реалізував запропоновані обсяги «нічної»електроенергії потужністю 250 МВт на травень на загальну суму 55,6 млн грн.
Відповідні дані аукціону опубліковані на УЕБ.
«Держпідприємство запропонувало заявку на «нічні» години (01: 00-08: 00) на всі дні за стартовою ціною 1331,35 грн / МВт-год. Кінцева середньозважена ціна аукціону становила на 32,6% менше стартовою — 897,08 грн / МВт-год», — йдеться у повідомленні.
Переможцями в аукціоні стали чотири компанії — «Південь Енерго Збут», «Запорізький Енергетичний Альянс», «Юнайтед Енерджі», «Захід Енерго Збут».
За даними УЕБ, в аукціоні брали участь 17 учасників.
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