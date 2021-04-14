Укренерго: обсяги виробництва електроенергії з СЕС та ВЕС зросли на тіл зниження споживання

Українські виробники електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) в період з 5 по 11 квітня виробили 222,6 млн кВт-год, що на 17,2% більше, ніж на попередньому тижні, в той час як споживання електроенергії в країні знизилося на 0, 9% – до 2,86 млрд кВт-год.



Про це свідчать оперативні дані ПрАТ «НЕК « Укренерго».

Відзначається, що 5-11 квітня середньодобове електроспоживання в робочі дні щодо попереднього тижня зменшилося на 0,4% (до 416 млн кВт-год), а у вихідні – на 2,2% (до 387,4 млрд кВт-год).

«Укренерго» з метою збалансування енергосистеми в умовах профіциту в суботу-неділю 10 і 11 квітня віддавало диспетчерські команди на розвантаження ВДЕ сумарною потужністю за дві доби 4,341 ГВт.

«Однією з основних причин для цього стало зменшення споживання електроенергії протягом зазначених вихідних на 2,2% внаслідок сезонного потепління (з +5 °С на вихідних попереднього тижня до 8,8 °С з 10-11 квітня», – йдеться в повідомленні НЕК.

Через потепління також значно зросли обсяги виробництва електроенергії СЕС і ВЕС в денні години, на які припадає «провал» споживання. 10 квітня о 10:00 потужність ВДЕ склала 2,8 ГВт, тоді як в будні дні на тому ж тижні – 1,3 ГВт, а в попередню суботу 3 квітня – 2,1 ГВт.

«Для балансування енергосистеми в періоди зниженого споживання і одночасно інтенсивної генерації на СЕС і ВЕС 10-11 квітня диспетчерським центром НЕК «Укренерго» були віддані всі можливі команди на розвантаження, в тому числі за заявками виробників в межах балансуючого ринку, і використані всі доступні резерви, крім виробників з ВДЕ.

Також були вичерпані всі можливості для збільшення споживання шляхом роботи ГАЕС у насосному режимі, граничні обсяги імпорту в ОЕС України були знижені до нуля», – пояснили в «Укренерго».

У той же час вжитих заходів виявилося недостатньо, тому диспетчери віддали команди на розвантаження ВДЕ 10 квітня з 9:50 до 17:43 – потужністю 2,279 ГВт, і 11 квітня з 4:58 до 17:46 годин – 2,062 ГВт.

У той же час ТЕС і АЕС в період з 5 по 11 квітня скоротили своє виробництво, в порівнянні з попереднім тижнем на 5,3% – до 533 млн кВт-год і на 2,7% – до 1654 млн кВт-год відповідно.

Зменшення виробництва ТЕС пов’язано зі зниженням споживання протягом тижня. Причиною зниження генерації АЕС стало розвантаження енергоблока №6 Запорізької АЕС і №1 Хмельницької АЕС в кінці минулого тижня до рівня 70% і 71% від номінальної потужності відповідно.

Читайте в «Терміналі»,виробники електроенергії з ВДЕ незадоволені ходом виконання меморандуму з урядом.