Укрнафтобуріння ввело в експлуатацію свердловину на Сахалінському родовищі

«Укрнафтобуріння» освоїло свердловину №22 на Сахалінському родовищі.
При випробуванні першого цільового горизонту отримано комерційний приплив газу і конденсату, початковий добовий дебіт склав 280 тис. м3 природного газу і 30 т конденсату на штуцері 9 мм, пише пресслужба компанії.
«Глибина свердловини склала 4565 м, буріння здійснювалося буровим верстатом NOV 2000 HP DC, оснащеним верхнім приводом і триплексною насосною групою. Свердловина пробурена і введена в експлуатацію за 110 днів (зокрема, термін буріння і кріплення склав 74 дні)», — йдеться у повідомленні.
«Термінал» писав, Укрнафтобуріння в 2019 р збільшило видобуток газу, нафти та конденсату.