Укрнафтобуріння ввело в експлуатацію свердловину на Сахалінському родовищі

Обновлено: Апрель 14, 2021. Тэги: ,

Укрнафтобуріння ввело в експлуатацію свердловину на Сахалінському родовищі

«Укрнафтобуріння» освоїло свердловину №22 на Сахалінському родовищі.

При випробуванні першого цільового горизонту отримано комерційний приплив газу і конденсату, початковий добовий дебіт склав 280 тис. м3 природного газу і 30 т конденсату на штуцері 9 мм, пише пресслужба компанії.

«Глибина свердловини склала 4565 м, буріння здійснювалося буровим верстатом NOV 2000 HP DC, оснащеним верхнім приводом і триплексною насосною групою. Свердловина пробурена і введена в експлуатацію за 110 днів (зокрема, термін буріння і кріплення склав 74 дні)», — йдеться у повідомленні.

«Термінал» писав, Укрнафтобуріння в 2019 р збільшило видобуток газу, нафти та конденсату.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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