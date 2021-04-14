Уряд знайшов аудитора для перевірки звітності Нафтогазу за 2021-2022 роки

За результатами аукціону на «Prozorro», Кабінет Міністрів України призначив ТОВ Аудиторська фірма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» (далі — PwC) суб’єктом аудиторської діяльності, який проведе обов’язковий аудит фінансової звітності НАК «Нафтогаз України» за 2021-2022 роки. Відповідне рішення було прийнято на засіданніУряду сьогодні,14 квітня 2021 року.

Повідомляє Урядовий портал.

Вартість послуг за договором складе 54 млн 154 тис. грн. В аукціоні також брали участь й інші компанії “великої четвірки” — компанії «Deloitte» та «Ernst & Young».

Відповідно до умов проведеного тендеру, всі учасники мали відповідати кваліфікаційним критеріям, зокрема, мати достатній штат фахівців, документально підтверджений досвід надання аналогічних послуг та необхідну матеріально-технічну базу.

За умовами тендеру, PwC здійснить аудит консолідованої та окремої фінансової звітності за 2021 та 2022 роки, складеної у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Крім того, до основних завдань також входять огляд проміжної окремої та консолідованої звітності та послуги з супроводження випуску єврооблігацій.

Консолідована фінансова звітність охоплює фінансову звітність Нафтогазу та близько 30 підприємств Групи Нафтогаз, зокрема, АТ «Укргазвидобування», АТ «Укртранснафта», АТ «Укртрансгаз», ПАТ «Укрнафта» тощо.

Послуги з супроводження випуску єврооблігацій включають підготовку та випуск листів-запевнень для цілей випуску єврооблігацій та інших документів, підготовка яких є стандартною умовою для випуску та розміщення єврооблігацій.

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