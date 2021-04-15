2021-04-15: На АЗС ціни зросли найбільше на дизельне пальне

15 квітня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відбувалося зростання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне паливо в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро збілишилася на 1.18% (29 коп / л) до 25.11 грн / л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день підвищилася на 1.70% (44 коп / л) до 26.09 грн / л. Ціни на дизельне пальне євро в дрібному опті зросли на 3.49% (77 коп / л) до 22.82 грн / л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|25.11
|1.18
|1.60
|0.16
|Бензин А-95 євро
|26.09
|1.70
|2.02
|-0.04
|Дизельне пальне
|22.82
|3.49
|4.52
|0.45
Довідково:
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