2021-04-15: Світові ціни на нафту постійно корегуються

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у четвер зранку під час торгів впали в ціні до 66,51 долара за барель.
Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:02, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,11%.
При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 63,02 долара за барель, втративши 0,21%.
У четвер ціни на нафту знизилися, хоча і трималися на рівні місячних максимумів після того, як ф’ючерси підскочили у ціні на тлі того, як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) та інші підвищили прогнози попиту на нафту, оскільки основні економіки відновлюються після пандемії, пише Reuters.
Відповідно до щомісячного звіту МЕА, глобальний попит і пропозиція на нафту будуть збалансовані в другій половині цього року після відсутності попиту у 2020 році через розгул пандемії COVID-19. Потім виробникам може довестися запропонувати ще 2 мільйони барелів на добу для задоволення попиту.
Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до 8:25 мск склала $ 63,01 за барель, що на $ 0,14 (0,22%) нижче рівня на закриття попередньої сесії. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $ 2,97 (4,9%) — до $ 63,15 за барель.