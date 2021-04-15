2021-04-15: Світові ціни на нафту постійно корегуються

Обновлено: Апрель 15, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-04-15: Світові ціни на нафту постійно корегуються

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у четвер зранку під час торгів впали в ціні до 66,51 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:02, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,11%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 63,02 долара за барель, втративши 0,21%.

У четвер ціни на нафту знизилися, хоча і трималися на рівні місячних максимумів після того, як ф’ючерси підскочили у ціні на тлі того, як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) та інші підвищили прогнози попиту на нафту, оскільки основні економіки відновлюються після пандемії, пише Reuters.

Відповідно до щомісячного звіту МЕА, глобальний попит і пропозиція на нафту будуть збалансовані в другій половині цього року після відсутності попиту у 2020 році через розгул пандемії COVID-19. Потім виробникам може довестися запропонувати ще 2 мільйони барелів на добу для задоволення попиту.

Нафтові ціни незначно знижуються на тлі фіксації прибутку після того, як напередодні вони досягли максимальної позначки з середини березня, пише «Investing.com».
Вартість червневих ф’ючерсів н анафту Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $66,50 забарель, що на $0,08(0,12%) нижче ціни  закриття попередньої сесії.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до 8:25 мск склала $ 63,01 за барель, що на $ 0,14 (0,22%) нижче рівня на закриття попередньої сесії. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $ 2,97 (4,9%) — до $ 63,15 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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