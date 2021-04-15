2021-04-15: Світові ціни на нафту постійно корегуються

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у четвер зранку під час торгів впали в ціні до 66,51 долара за барель.



Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:02, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,11%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 63,02 долара за барель, втративши 0,21%.

У четвер ціни на нафту знизилися, хоча і трималися на рівні місячних максимумів після того, як ф’ючерси підскочили у ціні на тлі того, як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) та інші підвищили прогнози попиту на нафту, оскільки основні економіки відновлюються після пандемії, пише Reuters.

Відповідно до щомісячного звіту МЕА, глобальний попит і пропозиція на нафту будуть збалансовані в другій половині цього року після відсутності попиту у 2020 році через розгул пандемії COVID-19. Потім виробникам може довестися запропонувати ще 2 мільйони барелів на добу для задоволення попиту.

Нафтові ціни незначно знижуються на тлі фіксації прибутку після того, як напередодні вони досягли максимальної позначки з середини березня, пише «Investing.com»

Вартість червневих ф’ючерсів н анафту Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $66,50 забарель, що на $0,08(0,12%) нижче ціни закриття попередньої сесії.