26 працівників Укргазвидобування викрали майже 100 тонн дизельного пального

Полтавською обласною прокуратурою направлено до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно 26 учасників групи за фактом привласнення та пособництва у привласненні чужого майна, яке було ввірене особам, вчинених організованою групою, в особливо великих розмірах, а також організації складання та використання свідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення (ч. 5 ст. 191, ч ч. 2, 3, 4 ст. 358 КК України).

Про це пише пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, працівники одного зі структурних підрозділів Акціонерного товариства «Укргазвидобування» привласнювали дизельне пальне, що виділялося товариством для функціонування технологічного транспорту та спеціальної техніки. Надалі з метою приховування злочинної діяльності працівниками складалися та використовувалися свідомо неправдиві офіційні документи щодо заправки та використання пального при виконанні робіт: транспортні накладні, відомості на відпуск нафтопродуктів, звіти водіїв.

Дизельне пальне транспортувалося на автозаправні станції, розташовані на території Полтавської області, де реалізовувалося населенню. Кошти, отримані від продажу, розподілялися між учасниками протиправної схеми.

Таким чином, упродовж 2018-2019 років члени групи привласнили майже 100 тонн дизельного пального, спричинивши товариству понад 830 тис. грн збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області.