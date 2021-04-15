26 працівників Укргазвидобування викрали майже 100 тонн дизельного пального

Обновлено: Апрель 15, 2021. Тэги: ,

26 працівників Укргазвидобування викрали майже 100 тонн дизельного пального

Полтавською обласною прокуратурою направлено до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно 26 учасників групи за фактом привласнення та пособництва у привласненні чужого майна, яке було ввірене особам, вчинених організованою групою, в особливо великих розмірах, а також організації складання та використання свідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення (ч. 5 ст. 191, ч ч. 2, 3, 4 ст. 358 КК України).

Про це пише пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, працівники одного зі структурних підрозділів Акціонерного товариства «Укргазвидобування» привласнювали дизельне пальне, що виділялося товариством для функціонування технологічного транспорту та спеціальної техніки. Надалі з метою приховування злочинної діяльності працівниками складалися та використовувалися свідомо неправдиві офіційні документи щодо заправки та використання пального при виконанні робіт: транспортні накладні, відомості на відпуск нафтопродуктів, звіти водіїв.

Дизельне пальне транспортувалося на автозаправні станції, розташовані на території Полтавської області, де реалізовувалося населенню. Кошти, отримані від продажу, розподілялися між учасниками протиправної схеми.

Таким чином, упродовж 2018-2019 років члени групи привласнили майже 100 тонн  дизельного пального, спричинивши товариству понад 830 тис. грн збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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