7-й енергоблок Слов’янської ТЕС було підключено до об’єднаної енергомережі

Обновлено: Апрель 15, 2021. Тэги: , ,

7-й енергоблок Слов’янської ТЕС було підключено до об’єднаної енергомережі

15 квітня 7-й енергоблок Слов’янської ТЕС було під’єднано до об’єднаної енергомережі України.

Про це пише пресслужба Донбасенерго.

«Ремонтні роботи на 7-му енергоблоці тривали неповних три місяці. За цей період, зокрема, було виконано ремонт циліндра високого тиску турбіни, заміна ротора високого тиску на резервний, заміна соплового апарата та діафрагм № 2−8. Крім того, виконано ремонт низки вузлів циліндра низького тиску, а також здійснено заміну однієї обірваної робочої лопатки 43-го ступеня РНД-2″, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, причиною аварійного підвищення вібрації турбоустановки енергоблоку № 7, яке сталося 17 січня на СлавТЕС, став обрив фрагмента бандажа замкового пакету робочих лопаток № 11 регулюючого ступеня циліндра високого тиску через ерозійно-абразивне зношування робочих лопаток у зоні їх спряження з бандажною полицею, на що вплинула наявність у цій зоні концентратора напруг.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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