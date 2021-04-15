7-й енергоблок Слов’янської ТЕС було підключено до об’єднаної енергомережі

15 квітня 7-й енергоблок Слов’янської ТЕС було під’єднано до об’єднаної енергомережі України.
Про це пише пресслужба Донбасенерго.
«Ремонтні роботи на 7-му енергоблоці тривали неповних три місяці. За цей період, зокрема, було виконано ремонт циліндра високого тиску турбіни, заміна ротора високого тиску на резервний, заміна соплового апарата та діафрагм № 2−8. Крім того, виконано ремонт низки вузлів циліндра низького тиску, а також здійснено заміну однієї обірваної робочої лопатки 43-го ступеня РНД-2″, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, причиною аварійного підвищення вібрації турбоустановки енергоблоку № 7, яке сталося 17 січня на СлавТЕС, став обрив фрагмента бандажа замкового пакету робочих лопаток № 11 регулюючого ступеня циліндра високого тиску через ерозійно-абразивне зношування робочих лопаток у зоні їх спряження з бандажною полицею, на що вплинула наявність у цій зоні концентратора напруг.