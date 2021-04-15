Борги контрагентів перед Нафтогазом сягають 100 мільярдів

Станом на 13 квітня 2021 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» складає близько 71,1 млрд грн.

В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 8 065 млн грн (12,8%), пише пресслужба Нафтогазу.

«Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 23,6 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість практично не змінилась. Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень зменшилась на 7 млн грн (0,2%) та складає близько 3,5 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі написали, що зростання заборгованості ТКЕ та ТЕЦ протягом третього тижня місяця є типовим та пояснюється оформленням актів прийняття-передання обсягів газу, використаного у березні 2021 року, а розрахунки населення за послуги з постачання газу та теплової енергії у попередньому місяці здійснюються до 20-го числа поточного місяця.

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