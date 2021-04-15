Донецькоблгаз заборгував Оператор ГТС України 894 млн грн

Вкрай необхідне рішення Регулятора щодо позбавлення ліцензії на розподіл ПАТ Донецькоблгаз.



Про це у Фейсбук написав керівник ОГТСУ Сергій Макогон.

«Підприємство (ПАТ Донецькоблгаз — ред. ) заборгувало Оператору ГТС України вже 894 млн грн.В цій ситуації очевидно, що терміново потрібно впроваджувати розподільчі рахунки для облгазів, щоб забезпечити цільове використання коштів, які вони щомісячно отримують від населення за послугу розподілу», — написав він.

Також Макогон нагадав, що Донецькоблгаз щомісячно отримує від населення близько 55 млн грн, тому за період до 1 серпня ще отримає від населення 220 млн грн.

Термінал» писав, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), анулювала ліцензію на розподіл газу ПАТ «Донецькоблгаз» за порушення законодавства і зловживання при постачанні природного газу.

