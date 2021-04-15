Китай будує новий газогін

На півночі Китаю почалося будівництво газопроводу.

Він пройде від міста Тяньцзінь до нового району Сюн’ань в сусідній провінції Хебей, пише АНГІ.

«Загальна протяжність газопроводу складе 413,5 км. Проєктна пропускна здатність трубопроводу становить 6,6 млрд кубометрів на рік, а загальний обсяг інвестицій в цей проєкт оцінюється в 8,6 млрд юанів ($ 1,31 млрд),- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 квітня 2017 року Китай оголосив про створення нового району державного значення Сюн’ань, який візьме на себе нестоличні функції Пекіна і сприятиме скоординованого розвитку регіону Пекін-Тяньцзінь-Хебей. Уряд Китаю пообіцяв перетворити Сюн’ань в інноваційне, «зелене», розумне місто світового класу c чистою екологією і ретельним плануванням.

Читайте в «Терміналі» також, нове газове родовище виявлене в Синьцзян-Уйгурському автономному районі КНР. Оціночні запаси газу налічують 100 млрд кубометрів.