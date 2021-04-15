Китай будує новий газогін

Обновлено: Апрель 15, 2021. Тэги: ,

Китай будує новий газогін

На півночі Китаю почалося будівництво газопроводу.
Він пройде від міста Тяньцзінь до нового району Сюн’ань в сусідній провінції Хебей, пише АНГІ.

«Загальна протяжність газопроводу складе 413,5 км. Проєктна пропускна здатність трубопроводу становить 6,6 млрд кубометрів на рік, а загальний обсяг інвестицій в цей проєкт оцінюється в 8,6 млрд юанів ($ 1,31 млрд),- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 квітня 2017 року Китай  оголосив про створення нового району державного значення Сюн’ань, який візьме на себе нестоличні функції Пекіна і сприятиме скоординованого розвитку регіону Пекін-Тяньцзінь-Хебей. Уряд Китаю пообіцяв перетворити Сюн’ань в інноваційне, «зелене», розумне місто світового класу c чистою екологією і ретельним плануванням.

Читайте в «Терміналі» також, нове газове родовище виявлене в Синьцзян-Уйгурському автономному районі КНР. Оціночні запаси газу налічують 100 млрд кубометрів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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