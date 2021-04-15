Міненерго отримало у власність газовий термінал в порту Рені

За вироком Київського районного суду м. Одеси, державі в особі Міністерства енергетики України передано майновий комплекс по наливу, схову та зливу зрідженого вуглеводородного газу у Ренійському морському торговельному порту.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Прокурори показали, що підприємство було придбано у 2012 році членами злочинної організації під керівництвом українського бізнесмена-втікача і використовувалося для маскування злочинів з ухилення від сплати податків під виглядом фіктивного вивезення нафтопродуктів», – йдеться в повідомленні.

Наразі засуджені колишній керівник і троє співробітників газового термінала в порту Рені, які діяли в складі злочинної організації й сприяли умисного ухилення підконтрольних підприємств від сплати податків, організовували складання свідомо неправдивих офіційних документів.

Тривають досудові розслідування в кількох кримінальних провадженнях щодо інших членів цієї злочинної організації.

Читайте в «Терміналі», Департаментом внутрішнього аудиту Міністерства енергетики України була проведена оцінка стану виконання Постанови від 21.02.2017 № 95 «Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових» (далі – Постанова № 95).

У результаті оцінки стану виконання Постанови № 95 складено Звіт № 01-21, яким надано негативну оцінку діяльності Міненерго щодо виконання вимог Постанови № 95 та виявлено відповідні порушення, допущені працівниками Міністерства.

