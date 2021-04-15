На УЕБ пройшли перші автоматизовані торги природним газом, що зберігається у ПСГ

Обновлено: Апрель 15, 2021. Тэги: , , , ,

На УЕБ пройшли перші автоматизовані торги природним газом, що зберігається у ПСГ

Оператор підземних газосховищ та Українська енергетична біржа провели перші операції з купівлі-продажу газу в ПСГ за новим алгоритмом через електронну платформу біржі.

Інформує Укртрансгаз.

Учасники ринку вже апробували алгоритм, уклали та успішно виконали перші угоди. Це дало старт новому етапу роботи газового ринку України. Відтепер торговельні операції з газом повністю діджиталізовані, тривають за значно скороченою часовою процедурою та відбуваються онлайн, із широким колом учасників та меншою кількістю документообороту.

Послуга біржових торгів газом у ПСГ, котру надають спільно Оператор газосховищ України та УЕБ, наразі поширюється на розмитнений газ. Та найближчим часом вона стане можливою і для газу, що зберігається в українських газосховищах в режимі «митний склад» та «митний склад+shorthaul». Відтак доєднатися до торгів зможуть іноземні трейдери, що працюють саме з нерозмитненим газом.

Раніше Термінал писав, що у березні 2021 року УЕБ реалізувала енергоресурсів на 14,67 млрд грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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