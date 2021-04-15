На УЕБ пройшли перші автоматизовані торги природним газом, що зберігається у ПСГ

Оператор підземних газосховищ та Українська енергетична біржа провели перші операції з купівлі-продажу газу в ПСГ за новим алгоритмом через електронну платформу біржі.

Інформує Укртрансгаз.

Учасники ринку вже апробували алгоритм, уклали та успішно виконали перші угоди. Це дало старт новому етапу роботи газового ринку України. Відтепер торговельні операції з газом повністю діджиталізовані, тривають за значно скороченою часовою процедурою та відбуваються онлайн, із широким колом учасників та меншою кількістю документообороту.

Послуга біржових торгів газом у ПСГ, котру надають спільно Оператор газосховищ України та УЕБ, наразі поширюється на розмитнений газ. Та найближчим часом вона стане можливою і для газу, що зберігається в українських газосховищах в режимі «митний склад» та «митний склад+shorthaul». Відтак доєднатися до торгів зможуть іноземні трейдери, що працюють саме з нерозмитненим газом.

Раніше Термінал писав, що у березні 2021 року УЕБ реалізувала енергоресурсів на 14,67 млрд грн.