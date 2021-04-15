Регулятор анулював ліцензію Донецькоблгазу

Обновлено: Апрель 15, 2021. Тэги: , ,

Регулятор анулював ліцензію Донецькоблгазу

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), анулювала ліцензію на розподіл газу ПАТ «Донецькоблгаз» за порушення законодавства і зловживання при постачанні природного газу.

Про це повідомила пресслужба Регулятора.

«Дії «Донецькоблгазу» – це не просто повторне порушення ліцензійних умов, це диверсія проти споживачів, проти країни. Адже в минулому місяці підприємство відключало від газопостачання ТЕК, попри чітку позицію НКРЕКП, оператора ГТС, НАК «Нафтогаз України» про неприпустимість таких відключень», – заявив Тарасюк.

Він уточнив, що після консультацій з органами державної влади Нацкомісія вирішила, що ліцензія «Донецькоблгазу» анулюється з 1 серпня 2021 року.

«Переважна кількість мереж підприємства – це державна власність. Тому ми звертаємося до Міненерго, ФДМ, НАК «Нафтогаз України» як власника 38% акцій «Донецькоблгаз» з тим, щоб вони визначилися, кому будуть передані ці мережі. До 1 серпня НКРЕКП повинна видати ліцензію новому підприємству, яке почне діяльність з чистого аркуша», – зазначив Тарасюк.

Нагадаємо, НКРЕКП за зверненням ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» провела перевірку на предмет дотримання ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» вимог законодавства щодо здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу.

«Термінал» писав, ГК «Донецькоблгаз», яка відключила теплопостачання населенню Донецької області, може бути повернута в державну власність у випадку виявлення порушень після перевірки її власників.

 

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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