У парламенті Росії назвали термін завершення Північного потоку-2

Завершення будівництва «Північного потоку 2″ очікується не пізніше літа, і є надія на отримання Німеччиною першого газу по цьому трубопроводу також в цей термін, заявив глава комітету Держдуми з енергетики, координатор депутатської групи зі зв’язків з німецьким бундестагом Павел Завальний.

Передає Прайм.

«Все йде до того, що ми не пізніше літа повинні всі роботи закінчити», — сказав Завальний в ході зустрічі депутатів Держдуми з колегами з Бундестагу — членами німецько-російської парламентської групи, відповідаючи на питання про те, коли завершиться будівництво «Північного потоку 2″ і буде пущений перший газ по газопроводу.

Він зазначив, що зараз до будівництва приєдналося судно-трубоукладач «Академік Черський», і процес прискорився. «І є надія, що друга нитка, ну і перша, будуть укладені не пізніше червня, якщо, звичайно, не будуть заважати судна іноземних держав. Були такі прецеденти вже», — додав він.

«Ну і ми дуже сподіваємося, що до кінця літа всі роботи і з будівництва, і з налагодження подачі газу будуть закінчені, і що до кінця літа, є надія, що Німеччина по цьому газопроводу може отримати перший газ», — наголосив Завальний.

Раніше Термінал писав, що німецькі екоактивісти подали позов проти Північного потоку-2.