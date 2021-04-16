2021-04-16: Ціни на бензин А-95 євро зросли майже на гривню

16 квітня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося зростання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро зросла на 3.02% (76 коп / л) до 25.89 грн / л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день підвищилася на 3.08% (80 коп / л) до 26.92 грн / л. У той же час, дизельне пальне євро в дрібному опті зросло в ціні на 3.28% (75 коп / л) до 23.55 грн / л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|25.89
|3.02
|4.73
|3.24
|Бензин А-95 євро
|26.92
|3.08
|5.27
|3.16
|Дизельне пальне
|23.55
|3.28
|7.96
|3.85
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