2021-04-16: Нафта Brent торгується вище $67 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у п’ятницю зранку під час торгів зросли в ціні до 67,08 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:07, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,21%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 63,57 долара за барель, додавши 0,17%.

Ціни на нафту в п’ятницю тримали курс на більш ніж 6-процентне зростання за тиждень з поліпшенням прогнозів попиту на нафту і сильним відновленням економіки в Китаї та Сполучених Штатах, що нівелює побоювання з приводу сплесків зараження COVID-19, пише Reuters.

Оптимізм щодо перспектив попиту залишається ключовим компонентом зростання нафтового ринку, зазначає аналітик Schneider Electric Роберт Фрейзер, пише «Investing.com».

Вартість червневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:45 мск в п’ятницю становить $ 67,37 за барель, що на $ 0,43 (0,64%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у четвер ці контракти подорожчали на $ 0,36 (0,5%) — до $ 66,94 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу зросла на $ 0,40 (0,63%) — до $ 63,86 за барель. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,31 (0,5%) — до $ 63,46 за барель.