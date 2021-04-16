АРМА назвало управителя для нафтопродуктопроводу «Самара –Західний напрямок»

За підсумками розгляду пропозицій учасників конкурсу з відбору управителя для частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» Тендерний комітет АРМА з питань управління активами ухвалив рішення про обрання переможцем конкурсу АТ «Укртранснафта».

Повідомляє АРМА.

У конкурсі взяло участь всього двоє учасників, адже конкуренція на даному ринку є об’єктивно обмеженою. Переможець повністю відповідав установленим критеріям відбору та запропонував найбільш вигідні економічні умови. Крім того, щодо іншого конкурсанта – ТОВ «Прикарпатзахідтранс» — ухвалою Вищого антикорупційного суду України від 23.02.2021 р. передбачено заборону на користування та розпорядження зазначеним активом.

Наступний етап передбачає здійснення оцінки активів та укладення договору про управління між АРМА та АТ «Укртранснафта».

Раніше Термінал писав, що Укртранснафта заявила про приймання на зберігання об’єктів нафтопродуктопроводу Самара-Західний напрямок.