Регулятор знову оштрафував «ДТЕК Київські електромережі»

За результатами перевірки ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі» НКРЕКП встановила, що підприємство допустило численні порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.

Про це пише пресслужба Регулятора.

Як пише пресслужба НКРЕКП, ДТЕК надав неправдиву інформацію щодо показників надійності (безперервності) електропостачання, а саме — реєстрів перерв в електропостачанні, які необхідні для формування індексів SAIDI (середня тривалість відключення для кожного клієнта з вини постачальника в хвилинах) та SAIFI (загальна кількість знеструмлень одного клієнта); не надавав до НКРЕКП документи та інформацію, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень і функцій у встановлених обсягах та у відповідні строки; не дотримувався визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановлених рішеннями НКРЕКП, структури тарифу на розподіл електричної енергії; не дотримувався показників якості послуг з розподілу електричної енергії, перелік та величини яких затверджено НКРЕКП, у тому числі загальних стандартів якості електропостачання.

НКРЕКП під час засідання 15 квітня 2021 року ухвалила рішення накласти штраф на ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі» у розмірі 1 млн 700 тис. грн.

Раніше «Термінал» писав, ДТЕК Київські електромережі спрямує 645 млн грн на інвестиції.