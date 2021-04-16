Строк експлуатації більшості українських атомних енергоблоків може бути продовжений у два рази — Енергоатом

Обновлено: Апрель 16, 2021. Тэги: , ,

Строк експлуатації більшості українських атомних енергоблоків може бути продовжений у два рази — Енергоатом

Термін експлуатації більшості енергоблоків українських атомних електростанцій можна продовжити з 30 до 60 років. Про це під час прес-конференції в агентстві «Українські новини» заявив керівник ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

Повідомляє Енергоатом.

Проєктний термін експлуатації українських енергоблоків – 30 років – вже вичерпали 12 з 15 наявних в країні. Кожні 10 років Енергоатом проводить переоцінку безпеки кожного енергоблока та ресурсу обладнання.

«Зараз ми вважаємо, що наші енергоблоки будуть працювати мінімум 50 років. Тобто наразі ми маємо близько 20 років для того, щоб енергоблоки працювали надалі, – пояснив Петро Котін. – Але після цього періоду, за результатами аналізу періоду безпеки, буде ухвалюватися рішення – чи можливо експлуатувати кожен енергоблок ще впродовж 10 років».

За його словами, у майбутньому доля енергоблоків українських АЕС, що відпрацюють упродовж 60-річного терміну, буде вирішуватися виходячи з того, чи не доцільніше зводити нові ядерні енергоблоки.

Раніше Термінал писав, що Енергоатом покращив фінансовий результат діяльності завдяки новой стратегії продажів електроенергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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