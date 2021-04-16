Строк експлуатації більшості українських атомних енергоблоків може бути продовжений у два рази — Енергоатом

Термін експлуатації більшості енергоблоків українських атомних електростанцій можна продовжити з 30 до 60 років. Про це під час прес-конференції в агентстві «Українські новини» заявив керівник ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

Повідомляє Енергоатом.

Проєктний термін експлуатації українських енергоблоків – 30 років – вже вичерпали 12 з 15 наявних в країні. Кожні 10 років Енергоатом проводить переоцінку безпеки кожного енергоблока та ресурсу обладнання.

«Зараз ми вважаємо, що наші енергоблоки будуть працювати мінімум 50 років. Тобто наразі ми маємо близько 20 років для того, щоб енергоблоки працювали надалі, – пояснив Петро Котін. – Але після цього періоду, за результатами аналізу періоду безпеки, буде ухвалюватися рішення – чи можливо експлуатувати кожен енергоблок ще впродовж 10 років».

За його словами, у майбутньому доля енергоблоків українських АЕС, що відпрацюють упродовж 60-річного терміну, буде вирішуватися виходячи з того, чи не доцільніше зводити нові ядерні енергоблоки.

Раніше Термінал писав, що Енергоатом покращив фінансовий результат діяльності завдяки новой стратегії продажів електроенергії.