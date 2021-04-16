Укренерго пропонує великим споживачам електроенергії стати постачальниками допоміжних послуг

НЕК «Укренерго» 28 квітня 2021 року проведе для представників великих промислових підприємств (споживачів електроенергії) семінар щодо їх потенційної можливості стати постачальником допоміжних послуг (ДП) та заробляти кошти при їх наданні.

Інформує Укренерго.

Відповідно до нової моделі ринку електроенергії, великі промпідприємства, які здатні без впливу на виробництво швидко змінювати своє споживання більше ніж на 1 МВт, можуть на рівні з виробниками електроенергії брати участь в балансуючому ринку (БР) та ринку допоміжних послуг (РДП) і отримувати за це відповідну платню.

Чинне законодавство передбачає два види оплати для таких допоміжних послуг. Перше – це так звана «плата за готовність». Вона гарантує готовність споживача змінити потужність за командою диспетчера. Друге – безпосередньо оплата самої послуги із збільшення або зменшення споживання за командою. При цьому, індикатором можливого заробітку є граничні ціни, які діють на РДП та БР. Детальніше про граничні ціни можна ознайомитися за посиланням.

Тому НЕК «УКРЕНЕРГО» зацікавлено у збільшенні конкуренції на БР та РДП і пропонує розглянути великим споживачам під час даного семінару 28 квітня 2021 року такі питання:

можливість оптимізації витрат на електричну енергію за рахунок участі в РДП;

технічні вимоги для роботи на РДП;

процедура сертифікації нових постачальників ДП;

принципи формування граничних цін та потенційний заробіток;

можливість застосування технології управління попитом (англ. — demand response) для забезпечення операційної безпеки енергосистеми.

Семінар відбудеться 28 квітня 2021 року з 09:30 до 11:30 год. у онлайн-форматі за допомогою засобу дистанційного зв’язку Teams. Наголошуємо, що до участі у ньому запрошуються виключно споживачів електроенергії (понад 1 МВт).

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