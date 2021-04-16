Верховна Рада ухвалила закон про сертифікацію Оператора системи передачі

Верховна Рада 15 квітня ухвалила законопроєкт №3364-1 (д), який дозволяє сертифікувати НЕК «Укренерго» як оператора системи передачі європейського зразка за моделлю ISO (Independent System Operator).

Після набуття чинності Укренерго отримає можливість подати до НКРЕКП документи для сертифікації, яка є обов’язковою передумовою інтеграції об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України до енергомережі континентальної Європи ENTSO-E, пише пресслужба компанії.

До законопроєкту №3364-1 (д) були додані норми, якими впроваджуються спільні аукціони на розподілення пропускної спроможності міждержавних перетинів.

Згідно з повідомленням, після вступу закону в силу, «Укренерго» подасть в Національну комісію, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, документи для сертифікації.

У НЕК підкреслили, що під час підготовки законопроєкту до другого читання в нього були додані норми, що дозволяють впроваджувати спільні аукціони на розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів між Україною і сусідніми з ОСП зонами ENTSO-E, які суттєво спростять експорт/імпорт е/е з Європою.

«Буде забезпечено безперешкодний доступ усіх учасників ринку до пропускної спроможності міждержавних перетинів, мінімізовано кількість процедур, необхідних для забезпечення міждержавною торгівлею е/е, і прискорене їх проходження», – наголошується в пресрелізі.

Крім того, в «Укренерго» акцентували, що спільні аукціони дозволять розв’язати проблему стягнення плати за послуги з передачі при експорті е/е.

«Це дуже важливо для забезпечення фінансової стабільності ОСП, оскільки зараз з цього питання триває ряд судових суперечок між ОСП і експортерами. Разом з тим спільні аукціони дозволять «Укренерго» компенсувати витрати на послуги з передачі під час експорту через механізм ITC (Inter-Transmission System Operator Compensation), чинний в країнах ENTSO-E», – пише пресслужба.

Читайте в «Терміналі» також, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та житлово-комунальних послуг (НКРЕКП), має намір затвердити інвестпрограму НЕК «Укренерго» на 2021 рік у розмірі 4,329 млрд грн, що на 40% більше інвестування у 2020 році (3,12 млрд грн).