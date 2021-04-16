Європейський трейдер «MET Україна» виходить на торги УЕБ

Компанія вже завершила підготовчий етап та розпочинає купівлю-продаж природного газу через електронну торгову систему Української енергетичної біржі. Наразі планується продаж газу на довгострокових умовах постачання.
Очікується, що перші торги з продажу газу будуть проведені вже цього тижня, пише пресслужба УЕБ.
ТОВ «MET Україна» належить швейцарській MET Holding AG. Основний вид діяльності компанії в Україні постачання природного газу оптовим споживачам, а також роздрібному сегменту українського ринку.
Компанія вже завершила підготовчий етап та розпочинає купівлю-продаж природного газу через електронну торгову систему Української енергетичної біржі. Наразі планується продаж газу на довгострокових умовах постачання.
«Ми раді вітати компанію «MET Україна» на торгах УЕБ. Вихід нової компанії на торги безперечно матиме позитивний вплив на функціонування конкурентного ринку», — сказав генеральний директор УЕБ Коваленко.
«Термінал» писав, на Українській енергетичній біржі розпочинає роботу Рада секцій за напрямком “Електрична енергія”.