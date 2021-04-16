З 1 травня 2021 року споживачів переведуть на новий річний тарифний план

Обновлено: Апрель 16, 2021. Тэги: , ,

З 1 травня 2021 року споживачів переведуть на новий річний тарифний план

Ціна на газ у рамках річного тарифу НАК «Нафтогаз України» стане відома 25 квітня та буде опублікована на сайті компанії.

Про це повідомляє сайт компанії Нафтогаз.

«Тариф матиме назву «Фіксований». Ціна стане відома 25 квітня та буде опублікована на сайті компанії – gas.ua», – йдеться в повідомленні.

Термін дії тарифного плану буде встановлений з 1 травня 2021 і до 30 червня 2022 року (включно). Саме на цей період буде зафіксовано ціну на газ.

Усі теперішні комерційні клієнти ГК «Нафтогаз України», що обслуговуються на тарифному плані «Місячний», з 1-го травня будуть автоматично переведені на тарифний план «Фіксований». Переведення не потребує від Клієнтів жодних активних дій, нічого додаткового робити не потрібно.

Читайте в «Терміналі», станом на 13 квітня 2021 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» складає близько 71,1 млрд грн.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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