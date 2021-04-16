З 1 травня 2021 року споживачів переведуть на новий річний тарифний план

Ціна на газ у рамках річного тарифу НАК «Нафтогаз України» стане відома 25 квітня та буде опублікована на сайті компанії.

Про це повідомляє сайт компанії Нафтогаз.

«Тариф матиме назву «Фіксований». Ціна стане відома 25 квітня та буде опублікована на сайті компанії – gas.ua», – йдеться в повідомленні.

Термін дії тарифного плану буде встановлений з 1 травня 2021 і до 30 червня 2022 року (включно). Саме на цей період буде зафіксовано ціну на газ.

Усі теперішні комерційні клієнти ГК «Нафтогаз України», що обслуговуються на тарифному плані «Місячний», з 1-го травня будуть автоматично переведені на тарифний план «Фіксований». Переведення не потребує від Клієнтів жодних активних дій, нічого додаткового робити не потрібно.

Читайте в «Терміналі», станом на 13 квітня 2021 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» складає близько 71,1 млрд грн.