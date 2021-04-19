2021-04-19: Нафта Brent торгується майже по $67 за барель

Обновлено: Апрель 19, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-04-19: Нафта Brent торгується майже по $67 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у понеділок зранку під час торгів змінилися в ціні до 66,54 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:04, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,34%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 62,99 долара за барель, втративши 0,22%.

Ціни на нафту впали в понеділок на тлі зростаючих побоювань, що зростання кількості хворих коронавірусом в Індії та інших країнах призведе до ухвалення більш жорстких заходів і завдасть шкоди економічній активності, а також попиту на такі сировинні товари, як нафта, пише Reuters.

Ціни на нафту знижуються після максимального з початку березня стрибка за підсумками минулого тижня, пише «Investing.com».

За минулий тиждень Brent подорожчала на 6,1%, WTI — на 6,4%, свідчать дані Dow Jones.

Експерти JPMorgan очікують підйому вартості Brent до $ 70 за барель вже в травні, розраховуючи на збільшення попиту в США. Вартість червневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:36 мск у понеділок становить $ 66,67 за барель, що на $ 0,10 (0,15%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в п’ятницю ці контракти подешевшали на $ 0,17 (0,3%) — до $ 66,77 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилася на $ 0,05 (0,08%) — до $ 63,08 за барель. У п’ятницю вартість цих контрактів опустилася на $ 0,33 (0,5%) — до $ 63,13 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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